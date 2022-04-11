"Еспресо": Якщо компроміс щодо відновлення мовлення не буде знайдений у найближчі дні, подаватимемо позови до суду

Телеканал "Еспресо" готує заяву до Служби безпеки України, Національної поліції та Державного бюро розслідування щодо дій посадовців Концерну РРТ з відключення каналу. Про це у коментарі "Детектору медіа" розказав директор із маркетингу "Еспресо" Микола Типусяк.



За його словами, станом на ранок понеділка, 11 квітня, канал отримав офіційну відповідь лише від одного органу – Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ). Нагадаємо, що Концерн РРТ перебуває в сфері управління Держспецзв’язку.



В своєму листі від 9 квітня НЦУ сказав, що питання незаконного втручання в роботу багатоканальної телемережі цифрового телебачення не знаходиться в у сфері їх повноважень. Відповідні повноваження є у Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Так само до Нацради скерувала канал і РНБО.



"Національна рада офіційно на наш запит поки не відповіла. Але ми бачили публічні пояснення, що всі рішення Нацради оприлюднені у них на сайті. Серед цих рішень немає нічого про виключення цифрового мовлення телеканалів. І ми розуміємо, що мовлення можна вимкнути лише шляхом анулювання ліцензії, тоді як до нас ніколи не було претензій щодо контенту", – каже Типусяк. На цей момент відповіді від Концерну РРТ також не вдалось отримати.



Саме тому канал підготував заяви до Служби безпеки України, Національної поліції та Державного бюро розслідування щодо втручання у роботу багатоканальної телемережі під час воєнного стану. Таке втручання у "Еспресо" вважають злочином. "І судячи з відповідей всіх держорганів, таке втручання є особистою ініціативою посадовців Концерну РРТ", – звертає увагу Микола Типусяк.



Також він запевняє, що у каналу немає мети виводити цю ситуацію у площину юридичних суперечок з порушеними кримінальними справами та відкритими судовими провадженнями.



"Просто тому, що це очевидним чином вплине на сприйняття політичної позиції України у війні, яка ґрунтується на моральному базисі. Тому наші дії впродовж минулого тижня носили здебільшого характер переговорів у пошуку компромісу. Ми вже спілкувались з нашими іноземними партнерами, і вони наразі хочуть зрозуміти, чи є це проявом локального конфлікту між Концерном РРТ та телеканалами, який може бути вирішеним швидко, або можливо, конфліктом влади та незалежними мовниками, що вимагатиме явного втручання іноземних інституцій. Сподіваємось, українська влада зможе допомогти вирішити дане питання керуючись законом", – додає він.



Однак якщо компромісу щодо відновлення мовлення не буде знайдене у найближчі дні, канал не бачить іншого виходу окрім як "ініціювати та підтримувати розслідування кримінальних справ проти посадовців Концерну та подавати позови до суду".

4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали надіслали листи з цього приводу до президента, РНБО, СБУ, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.



Канали просять президента втрутитись і захистити "право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова". Вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.