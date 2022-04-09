Княжицький, Синютка й Федина знайшли керівництво концерну РРТ, які вимкнули з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і анонсували перевірку чиновників

Про це написав Микола Княжицький.



"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру ефіру Еспресо, Прямий і П‘ятий. ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю.

Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.



За словами депутата, після війни журналісти Еспресо, Прямого і 5 каналу та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".



Микола Княжицький, Софія Федина, Олег Синютка пояснили Семерею, яку відповідальність він нестиме за "державну зраду", "самоуправство" і "незаконне втручання телекомунікаційних мереж".



"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів , а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче , бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує , щоб знищити патріотичне українське мовлення , обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!!" - додав депутат.



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