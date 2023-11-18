"Вимога - довести вірність "ЛНР": окупаційна "влада" Луганщини оновлює евакуаційні списки для колаборантів, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Окупаційна влада Сєверодонецька та інших окупованих населених пунктів за командою зверху оновлюють евакуаційні списки для колаборантів", - йдеться у повіжомленні.

Зазначається, що кількість місць у них постійно змінюється. Тож кожного разу для того, аби туди потрапити, потрібно доводити вірність ідеалам так званої ЛНР.

За словами очільника ОВА, останній зі списків виявився найкоротшим за увесь час - до нього не увійшли навіть керівники комунальних установ міста.

"Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають все менше. Як і соціальних гарантій", - наголосив Лисогор.

Крім того, він додав, що у тимчасово окупованому Лисичанську загарбники відмовляються приймати документи на надання мешканцям пільг для придбання вугля.

Як зазначив голова Луганської ОВА, протягом декількох місяців люди щодня намагаються домогтися оформлення цієї послуги, однак надавачі очікують дозволу від місцевої окупаційної влади.

Крім цього, населений пункт другу зиму залишається без централізованого опалення. Розв'язують ці проблеми лисичани власним коштом.