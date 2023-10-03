Росіяни заявили про готовність до зими, але в окупованих з 2022 року містах Луганщини не зроблено нічого, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У так званій ЛНР доповіли про готовність до зими на 95 %. І як у 2022 році, цей показник не враховує Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Кремінну, де за півтора року росіянами не зроблено майже нічого", - написав він у телеграм.

За словами голови ОВА, як і рік тому, за два тижні до початку опалювального періоду окупанти заявили про неможливість своєчасно під'єднати ці населені пункти до опалення.

"Минулого року цього не відбулося взагалі", - додав Лисогор.

Крім того, як повідомив очільник Луганщини, окупаційні ЗМІ заявляють нібито про початок електрифікації та газифікації Метьолкіного поблизу Сєверодонецька.

"Хоча місцеві жителі, яким вдається виїжджати звідти й додзвонюватися рідним, кажуть, що жодного будинку до комунікацій там не під'єднано", - наголошує Лисогор.