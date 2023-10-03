Росіяни заявили про готовність до зими, але в окупованих з 2022 року містах Луганщини не зроблено нічого, - ОВА
На Луганщині росіяни доповіли про повну готовність до зими, однак цей показник не враховує окуповані у 2022 році міста регіону. Там за півтора року загарбники не зробили нічого для населення
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"У так званій ЛНР доповіли про готовність до зими на 95 %. І як у 2022 році, цей показник не враховує Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Кремінну, де за півтора року росіянами не зроблено майже нічого", - написав він у телеграм.
За словами голови ОВА, як і рік тому, за два тижні до початку опалювального періоду окупанти заявили про неможливість своєчасно під'єднати ці населені пункти до опалення.
"Минулого року цього не відбулося взагалі", - додав Лисогор.
Крім того, як повідомив очільник Луганщини, окупаційні ЗМІ заявляють нібито про початок електрифікації та газифікації Метьолкіного поблизу Сєверодонецька.
"Хоча місцеві жителі, яким вдається виїжджати звідти й додзвонюватися рідним, кажуть, що жодного будинку до комунікацій там не під'єднано", - наголошує Лисогор.
- Напередодні повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
- Згодом голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні початку опалювального сезону, зазначивши, що у жителів досі не відновлене водо- та світлопостачання.
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