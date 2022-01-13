Вимога продавати 20% добутого газу на біржі не дасть очікуваного результату – експерт
Уряд встановив вимогу для українських газодобувних підприємств продавати 20% добутого газу на аукціонах. Однак в зимовий період обсяги видобутку газу нижчі, заявив Олег Пендзин експерт Економічного дискусійного клубу
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
“Не думаю, що це врятує ситуацію, адже зимово-осінній період падають обсяги видобутку газу”, – сказав він.
Торговельна надбавка, по якій буде реалізовуватися цей газ на біржі, не може перевищувати 24%. Доступ до аукціону отримають тільки переробники, а саме виробники соціально значущих продуктів харчування, нагадав Пендзин. У такий спосіб уряд намагається зменшити ціну на газ для виробника.
“Передбачаю, що на тих аукціонах може скластися ситуація, що газу буде менше, ніж бажаючих його придбати, тобто хлібзаводів”, – добав експерт.
Нагадаємо, уряд в кінці 2021 року зобов’язав приватні газовидобувні компанії продавати 20% добутого газу на Українській енергетичній біржі. Рішення діятиме до 30 квітня 2022 року.
В Міністерстві економіки оцінюють, що в січні на аукціонах має бути продано близько 80 млн куб.м газу. Основними покупцями цього газу мають бути виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, масла, яєць, курятини.
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