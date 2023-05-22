Він Дізель заявив, що вже готує спін-оффи до "Форсажу", один з фільмів він присвятить жіночим персонажам
Він Дізель, виконавець ролі Домініка Торетто, розповів, що вже готує спін-оффи до кіносаги "Форсаж", 10 частина якої вийшла 19 травня цього року
Про це пише Variety.
Він Дізель також зазначив, що один зі спін-оффів буде присвячений жіночим персонажам.
"Я почав розробляти жіночий спін-офф... у 2017 році разом з іншими спін-оффами, і чим швидше я опублікую фінал основної саги, тим швидше я зможу запустити всі спін-оффи", - зазначив актор.
Дізель також сказав, що йому "гірко думати про фінал" франшизи і що персонажі стрічки заслуговують, "аби їх бачили більше".
- Бюджет "Форсажу 10" сягнув $340 млн, що зробило його одним з п'яти найдорожчих фільмів у світі.
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