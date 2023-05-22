Про це пише Variety.

Він Дізель також зазначив, що один зі спін-оффів буде присвячений жіночим персонажам.

"Я почав розробляти жіночий спін-офф... у 2017 році разом з іншими спін-оффами, і чим швидше я опублікую фінал основної саги, тим швидше я зможу запустити всі спін-оффи", - зазначив актор.

Дізель також сказав, що йому "гірко думати про фінал" франшизи і що персонажі стрічки заслуговують, "аби їх бачили більше".