"Він привезе в Україну "Золотий м'яч": Усик дав обнадійливий прогноз стосовно Мудрика

Про це повідомляє "Трибуна".

"Мені здається, що він трошки більше коштує, ніж 100 млн євро. Я спостерігаю за цим хлопцем. Вперше побачив його на рівні U17 чи U19. В нього зачіска, яка кидається в очі, татуювання. Я спостерігав за ним. Мені подобається Мудрик. Мені здається, що цей хлопець може привезти четвертий "Золотий м’яч" в Україну", - сказав Олександр Усик.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

В останніх двох матча Мудрика не випускали на футбольне поле.