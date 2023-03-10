"Він привезе в Україну "Золотий м'яч": Усик дав обнадійливий прогноз стосовно Мудрика
Український боксер Олександр Усик високо оцінив рівень Михайла Мудрика та заявив, що футболіст "Челсі" стане четвертим українцем, що здобуде "Золотий м'яч"
Про це повідомляє "Трибуна".
"Мені здається, що він трошки більше коштує, ніж 100 млн євро. Я спостерігаю за цим хлопцем. Вперше побачив його на рівні U17 чи U19. В нього зачіска, яка кидається в очі, татуювання. Я спостерігав за ним. Мені подобається Мудрик. Мені здається, що цей хлопець може привезти четвертий "Золотий м’яч" в Україну", - сказав Олександр Усик.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.
В останніх двох матча Мудрика не випускали на футбольне поле.
- 15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
- "Золотий м'яч" вигравали троє українців: Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.
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