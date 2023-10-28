Він себе ще покаже: дипломат Клімкін про нового американського спікера Майка Джонсона

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що Майк Джонсон, який став спікером палати представників конгресу США, себе ще покаже, думаю, і в позитивному для нас сенсі. Він по своєму дуже щира людина і щиро вірить у свою версію консервативних цінностей. Він дуже віруюча людина, я його особисто не знаю, але мої друзі та приятелі з Республіканської партії, які його знають, всі кажуть, що його поважають за щирість, послідовність і за те, що він завжди відданий своєму баченню. А коли він каже: Я цього не сприймаю, але у нас вільна країна, і так воно має бути, - погодьтеся, це заслуговує на повагу", - зауважив дипломат.

На його думку, перші слова Джонсона стосовно України зовсім непогані. До того ж новий спікер дуже сфокусований на стримуванні Китаю, і вже зараз кажуть, що якщо дати виграти Путіну, то це підсилить Китай. І тут в гарному сенсі є ідеологічні аргументи, але є й абсолютно жорсткі, раціональні й політичні аргументи.

"На мою думку, ми маємо класний простір для того, щоб з ним спілкуватися. У нього є велика повага серед своїх колег саме за таку консервативну послідовність та щирість. Йому буде простіше просувати багато речей, оскільки він користується підтримкою і Трампа, і ключових фігур серед республіканців. Джонсон поки що здатний поєднати різні крила і табори серед республіканців, де наразі відбувається таке собі бродіння. Так що насправді, я б дав йому можливість себе проявити, у тому числі стосовно нас. І я аж ніяк не налаштований негативно", - резюмував Павло Клімкін.