Палата представників США обрала спікера. Байден нагадав про Україну і закликав діяти швидко
Новим спікером палати представників Конгресу США став 51-річний республіканець Майк Джонсон. Байден нагадав про Україну і закликав діяти швидко
Засідання транслював канал USA TODAY на YouTube.
За кандидатуру Джонсона проголосували 220 конгресменів-республіканців. Жоден республіканець не проголосував проти Джонсона. Його конкурент демократ Хакім Джеффріс отримав 209 голосів.
Майк Джонсон заявив у процесі обрання на посаду, що готовий обговорити питання допомоги Україні у її війні з Росією. На це звернув увагу Bloomberg.
"Бувши раніше скептиком у питанні допомоги Україні, Джонсон сказав, що відкритий до переговорів про запит (президента США Джо) Байдена про виділення додаткового фінансування для допомоги в контрнаступі проти Росії, – вказує видання.
Президент США Джо Байден привітав Джонсона і закликав його сприяти ухваленню в Конгресі додаткового фінансування, зокрема й для України, інформує пресслужба Білого дому.
Американський президент нагадав, що раніше підтвердив готовність працювати з будь-яким спікером нижньої палати Конгресу незалежно від того, яку партію він представляє.
Він додав, що протягом обрання Палатою представників спікера підготував "історичний пакет додаткового фінансування, який зміцнює наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, захищає наші кордони та інвестує в американський народ".
"Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій. Ми повинні діяти швидко, щоб задовольнити наші потреби в галузі національної безпеки і уникнути урядового шатдауну через 22 дні", – зазначив Байден, закликаючи схвалити пакет.
Хто такий Майк Джонсон
Майк Джонсон є членом Палати представників з 2016 року і перебуває в Конгресі США четвертий термін. З 2021 року він був віцеголовою Палати представників від Республіканської партії. Джонсон працює в комітетах Палати представників з питань правосуддя та збройних сил.
До роботи в Конгресі Джонсон був членом Палати представників штату Луїзіана, адвокатом з конституційного права, викладав у коледжі та вів ток-шоу.
Джонсон є прихильником експрезидента Дональда Трампа і в 2020 році допомагав Трампу, який намагався скасувати результати президентських виборів - очолював групу підтримки позову від штату Техас про скасування результатів голосування у штатах Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.
У травні 2022 року Джонсон голосував проти виділення Україні пакета допомоги на $40 млрд і пропонував витрачати кошти на укріплення власного кордону та інші потреби всередині країни.
- Раніше 25 жовтня конгресмен Том Еммер, якого республіканська партія США обрала новим кандидатом на посаду спікера палати представників, відмовився від участі у боротьбі за посаду за кілька годин після висунення кандидатури.
- Палата представників залишалася без спікера після того, як 4 жовтня відправила у відставку з цієї посади республіканця Кевіна Маккарті.
- Речник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що неспроможність республіканців об'єднатися навколо одного кандидата у спікери палати представників затримує пропозицію президента США Джо Байдена про додаткові $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України.
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