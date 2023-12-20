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Найтрадиційніший салат на нашому столі. Рецепт приготування вінегрету
Мабуть, найтрадиційніший салат на нашому столі – це вінегрет. Отож, ділимось класичним рецептом
Інгредієнти для вінегрету:
- картопля відварена - 4 шт.
- буряк відварений - 1 шт.
- морква відварена - 4-5 шт.
- огірки солоні - 2-3 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- заправка для салатів - 0.5-1 склянка
- сіль (за смаком)
За бажанням:
- капуста квашена - 100 г
- квасоля варена - 1 склянка
Рецепт приготування вінегрету:
- нарізаємо дрібно всі відварені продукти
- перемішуємо
- заправляємо олією
- додаємо сіль, заправку
- перемішуємо
- до вінегрету можна додати зелений консервований горошок
- деякі господині вважають за краще зелений горошок замінити відвареною квасолею, а також додати квашену капусту.
Смачного!
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