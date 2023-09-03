"Вінегрет з ППО": у Повітряних силах розповіли про готовність до масованих атак РФ по енергетиці

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. Зрозуміло, що ППО малого радіуса дії не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, але якщо їх буде більше, то й результат буде кращим", - зазначив речник ПС ЗСУ.

За його словами, російські атаки по енергетичній інфраструктурі України почалися 11 вересня минулого року з обстрілу Харківської ТЕЦ. Від того дня і до 9 березня 2023 року сили ППО знищили 750 ворожих крилатих ракет і майже стільки ж ударних БПЛА.

"Вистояли тоді, безумовно, будемо стояти й зараз. Ракет у них (росіян, - ред.) уже стільки немає, як торік. Однак вони здійснюють виробництво дронів і до цього треба бути готовими", - наголосив Ігнат.

На його думку, українці й, зокрема, енергетики вже підготувалися до можливих обстрілів енергетичної інфраструктури. Протиповітряна оборона також до цього готова.

"Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі.

Як жартують наші зенітники, такий собі вінегрет... Уся ця ППО сьогодні працює і приносить свій результат, доповнює радянські системи, які досі працюють у нас доволі ефективно, - це і С-300, і "Бук-М1", і С-125. Увесь цей вінегрет працює й приносить результат", - розповів речник ПС ЗСУ.

Ігнат зауважив, що наземну систему ППО ефективно доповнив би винищувач F-16, який міг би знищувати ворожі крилаті ракети та дрони.