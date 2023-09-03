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"Вінегрет з ППО": у Повітряних силах розповіли про готовність до масованих атак РФ по енергетиці

3 вересня, 2023 неділя
10:33
Війна з Росією На фото: система ППО

На тлі можливих російських атак по енергетичній інфраструктурі України восени Повітряні сили зміцнюють свої засоби. У РФ вже немає стільки ракет, як торік, але водночас збільшується виробництво ударних БПЛА

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. Зрозуміло, що ППО малого радіуса дії не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, але якщо їх буде більше, то й результат буде кращим", - зазначив речник ПС ЗСУ.

За його словами, російські атаки по енергетичній інфраструктурі України почалися 11 вересня минулого року з обстрілу Харківської ТЕЦ. Від того дня і до 9 березня 2023 року сили ППО знищили 750 ворожих крилатих ракет і майже стільки ж ударних БПЛА.

"Вистояли тоді, безумовно, будемо стояти й зараз. Ракет у них (росіян, - ред.) уже стільки немає, як торік. Однак вони здійснюють виробництво дронів і до цього треба бути готовими", - наголосив Ігнат.

На його думку, українці й, зокрема, енергетики вже підготувалися до можливих обстрілів енергетичної інфраструктури. Протиповітряна оборона також до цього готова.

"Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі.

Як жартують наші зенітники, такий собі вінегрет... Уся ця ППО сьогодні працює і приносить свій результат, доповнює радянські системи, які досі працюють у нас доволі ефективно, - це і С-300, і "Бук-М1", і С-125. Увесь цей вінегрет працює й приносить результат", - розповів речник ПС ЗСУ.

Ігнат зауважив, що наземну систему ППО ефективно доповнив би винищувач F-16, який міг би знищувати ворожі крилаті ракети та дрони.

  • У ніч на неділю, 3 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для атаки портової інфраструктури Одеської області, внаслідок чого постраждали 2 людини. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди".
Україна
Росія
ППО
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