Винен Boeing: Ryanair скоротить кількість рейсів через брак літаків

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

"Ми скорочуємо кількість літаків на базі Шарлеруа на 3, літаків на базі Дубліна на 2, а також скоротимо 5 літаків на 4 італійських базах, включаючи Бергамо, Неаполь і Пізу. Також буде скорочено кількість літаків у Іст-Мідлендсі, Порту та Кельні", – повідомили в Ryanair.

Перші зміни в розкладі польотів відбудуться вже в жовтні. До кінця року лоукостер розраховує отримати 14 літаків із 27, що очікувалися спочатку. Порушення графіка постачань пов'язане з накладками у виробничих процесах на одному із заводів Boeing, а також зі збільшенням терміну ремонту раніше переданих виробнику літаків.

Наразі лоукостер й американська авіабудівна компанія працюють над пришвидшенням поставок із січня до травня наступного року. До травня виробник загалом має поставити Ryanair 57 літаків.

У компанії додали, що поточні затримки суттєво не вплинуть на цільовий показник Ryanair за річним обсягом перевезень, однак якщо вони триватимуть у 2024 році, авіакомпанії доведеться переглянути прогноз.

"Скасування рейсів набудуть чинності з кінця жовтня та будуть повідомлені всім постраждалим пасажирам електронною поштою протягом найближчих днів. Пасажирам буде запропоновано перенести квитки на альтернативні рейси або повне відшкодування, якщо вони того захочуть", – зазначив гендиректор авіаперевізника Майкл О’Лірі