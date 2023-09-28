Винен Boeing: Ryanair скоротить кількість рейсів через брак літаків
Найбільший в Європі лоукостер Ryanair скасує частину запланованих на осінньо-зимовий період рейсів з огляду на затримки в постачанні та ремонті літаків Boeing
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
"Ми скорочуємо кількість літаків на базі Шарлеруа на 3, літаків на базі Дубліна на 2, а також скоротимо 5 літаків на 4 італійських базах, включаючи Бергамо, Неаполь і Пізу. Також буде скорочено кількість літаків у Іст-Мідлендсі, Порту та Кельні", – повідомили в Ryanair.
Перші зміни в розкладі польотів відбудуться вже в жовтні. До кінця року лоукостер розраховує отримати 14 літаків із 27, що очікувалися спочатку. Порушення графіка постачань пов'язане з накладками у виробничих процесах на одному із заводів Boeing, а також зі збільшенням терміну ремонту раніше переданих виробнику літаків.
Наразі лоукостер й американська авіабудівна компанія працюють над пришвидшенням поставок із січня до травня наступного року. До травня виробник загалом має поставити Ryanair 57 літаків.
У компанії додали, що поточні затримки суттєво не вплинуть на цільовий показник Ryanair за річним обсягом перевезень, однак якщо вони триватимуть у 2024 році, авіакомпанії доведеться переглянути прогноз.
"Скасування рейсів набудуть чинності з кінця жовтня та будуть повідомлені всім постраждалим пасажирам електронною поштою протягом найближчих днів. Пасажирам буде запропоновано перенести квитки на альтернативні рейси або повне відшкодування, якщо вони того захочуть", – зазначив гендиректор авіаперевізника Майкл О’Лірі
- Нагадаємо, у кінці січня О'Лірі заявляв, що Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.
- 20 квітня генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти в Україну, щойно літати в країні стане безпечно.
- 20 липня під час візиту в Київ керівництво Ryanair пообіцяло відновити польоти вже через 8 тижнів після відкриття повітряного простору з Києва, Львова та Одеси. Також розповіли про інші плани щодо України.
- 21 вересня в Італії розпочали розслідування проти лоукостера Ryanair, звинувативши його у зловживанні панівним становищем на ринку.
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