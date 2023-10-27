Вінграновський ART FEST вперше пройде на Миколаївщині
4 листопада 2023 року у Первомайську на Миколаївщині відбудеться "Вінграновський ART FEST" — фестиваль, присвячений творчості українського митця Миколи Вінграновського, який народився в цьому місті
У межах фестивалю відбудуться зустрічі зі знаковими постатями української культури, художня виставка, літературні читання, музичний перформанс, драматична вистава, гутірки, лекції та кінопоказ.
Еспресо - інформаційний партнер Вінграновський ART FEST.
"Проєкт є багатогранним, як і сам Вінграновський, та покликаний репрезентувати творчість і особистість митця як культурну твердиню українського півдня", - коментують організатори події.
Вінграновський — поет, кінорежисер, актор, дитячий письменник, прозаїк, громадсько-політичний діяч і українець, є продовжувачем і послідовником Шевченка, учнем Довженка, побратимом дисидентів шістдесятників.
Мета фестивалю не розважальна, а просвітницька і благодійна — під час його проведення організатори збиратимуть донати на потреби оборони України.
"Фестиваль Миколи Вінграновського — це духовна і смислова деокупація та деколонізація українського півдня. — розповідає режисер та автор ідеї Олександр Висоцький. — Дивно навіть не те, що "Вінграновський ART FEST" започатковується у 2023 році, в час гарячої війни. Дивно, чому такої події не сталося раніше, чому в місті, де народився Микола Степанович, досі немає пам’ятника митцю? Дивує, чому велика частина земляків поета, і українців загалом, не знають хто такий Вінграновський?"
Організаторами події виступили: творці Фестивалю Тараса Шевченка "Ше.Fest", Благодійний фонд "Янголи нескорених", ПМДГО "СВІТ", БФ "Первомайщина – наш оберіг".
Вхід на всі локації вільний, із обов’язковим дотриманням норм безпеки військового часу.
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