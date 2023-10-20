Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що СБУ та ДБР зібрали доказову базу на Цораєву. За даними слідства, вона причетна до масових репресій проти кримськотатарського народу у тимчасово захопленому Криму.

"Перебуваючи у складі окупаційного "верховного суду" на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова. Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова", - йдеться у повідомленні.

Як вказують в СБУ, до анексії Криму Цораєва була суддею Керченського міського суду. Після захоплення півострова суддя перейшла на бік РФ та залишилась на посаді у вже окупованому суді. Опісля, у 2020 році її призначили "суддею Верховного суду РФ" у Криму наказом президента Росії Володимира Путіна.

Так званій судді повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

"Обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності", - додали в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.