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Головна Кримінал Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму

Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму

20 жовтня, 2023 п'ятниця
16:04
Кримінал верховний суд крим

До суду скерували обвинувальний акт щодо так званої судді Верховного суду Криму Юлії Цораєвої: вона брала участь у винесенні "вироків" голові меджлісу Рефату Чубарову та кримськотатарському активісту Едему Бекірову

Про це інформує Служба безпеки України. 

Зазначається, що СБУ та ДБР зібрали доказову базу на Цораєву. За даними слідства, вона причетна до масових репресій проти кримськотатарського народу у тимчасово захопленому Криму.

"Перебуваючи у складі окупаційного "верховного суду" на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова. Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова", - йдеться у повідомленні. 

Як вказують в СБУ, до анексії Криму Цораєва була суддею Керченського міського суду. Після захоплення півострова суддя перейшла на бік РФ та залишилась на посаді у вже окупованому суді. Опісля, у 2020 році її призначили "суддею Верховного суду РФ" у Криму наказом президента Росії Володимира Путіна. 

Так званій судді повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

"Обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності", - додали в СБУ. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування стосовно 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів та 2 правоохоронців з Криму за фактом державної зради та направило обвинувальні акти до суду. Проте наразі зрадники продовжують працювати на окупантів. 
Росія
Крим
кримські татари
Анексія Криму
окуповані території
державна зрада
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