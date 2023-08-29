Виплати російським військовим у декілька разів перевищують середню зарплату населення РФ, - британська розвідка
Заробітні плати військовослужбовців у лавах російської армії майже втричі перевищують середню зарплату населення РФ. Саме цим жителів найбідніших регіонів Росії заманюють на війну з Україною
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Там зазначають, що після повномасштабного вторгнення в Україну військова служба в збройних силах Росії стає все вигіднішою. Так, у лютому 2022 року президент РФ Володимир Путін зазначив, що зарплата лейтенанта становить 81 200 рублів (приблизно 634 долари) на місяць.
До жовтня того ж року Путін оголосив, що навіть мобілізовані рядові будуть отримувати 195 тисяч рублів (приблизно 1523 долари) на місяць. У розвідці Британії також зауважують, що станом на зараз багато молодших чинів, які служать в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів (приблизно 1562 долари) на місяць.
"Це у 2,7 раза більш ніж середня зарплата по Росії, яка становить 72 851 рубль (569 доларів). Для порівняння, 2,7-кратна середня зарплата у Великобританії дорівнюватиме понад 90 000 фунтів стерлінгів на рік (приблизно 107 812 доларів)", - наголошують в міноборони Британії.
На думку експертів з британської розвідки, цілком ймовірно, що зарплата та винагороди є сильним стимулом для військових, особливо з бідніших регіонів Росії. Водночас там додають, що Росії поки що навряд чи вдасться виконати планові показники із залучення добровольців до лав армії, яка воює на території України.
- Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що у Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця у війну в Україні вони залучають близько 20 тисяч осіб.
- Також згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що мобілізація на території РФ не припиняється. Російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.
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