Виплати російським військовим у декілька разів перевищують середню зарплату населення РФ, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Там зазначають, що після повномасштабного вторгнення в Україну військова служба в збройних силах Росії стає все вигіднішою. Так, у лютому 2022 року президент РФ Володимир Путін зазначив, що зарплата лейтенанта становить 81 200 рублів (приблизно 634 долари) на місяць.

До жовтня того ж року Путін оголосив, що навіть мобілізовані рядові будуть отримувати 195 тисяч рублів (приблизно 1523 долари) на місяць. У розвідці Британії також зауважують, що станом на зараз багато молодших чинів, які служать в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів (приблизно 1562 долари) на місяць.

"Це у 2,7 раза більш ніж середня зарплата по Росії, яка становить 72 851 рубль (569 доларів). Для порівняння, 2,7-кратна середня зарплата у Великобританії дорівнюватиме понад 90 000 фунтів стерлінгів на рік (приблизно 107 812 доларів)", - наголошують в міноборони Британії.

На думку експертів з британської розвідки, цілком ймовірно, що зарплата та винагороди є сильним стимулом для військових, особливо з бідніших регіонів Росії. Водночас там додають, що Росії поки що навряд чи вдасться виконати планові показники із залучення добровольців до лав армії, яка воює на території України.