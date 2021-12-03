Виправдовували війну РФ проти України і поширювали антивакцинаторські настрої: у Чернівцях викрили ботоферму

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Зловмисники створювали бот-акаунти в соцмережах і продавали їх на чорному ринку. За інформацією слідства, вони "розкрутили" понад 20 тис. ботів.



Більшість акаунтів придбали проросійські агітатори. Профілі мали довгу історію та були верифіковані у соцмережах за допомогою фальшивих паспортів.



Ботів використовували для дискредитації України та ЗСУ, виправдання військового вторгнення РФ, поширення антивакцинаторських настроїв.



Правоохоронці з'ясували, що до угруповання зловмисників входило близько 15 осіб, які "працювали" в орендованому офісі в Чернівцях.



Під час обшуків поліція вилучила комп’ютери з доказами протиправної діяльності, спеціальне програмне забезпечення, близько 6400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, зокрема російських; понад 4 тис. українських банківських карток.

Нагадаємо, 25 листопада на Херсонщині викрили ботів, які працювали на спецслужби РФ і поширювали дезінформацію проти України.

1 грудня в Києві викрили ботоферму, учасники якої роздмухували протестні настрої, зокрема проти вакцинації від COVID-19

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