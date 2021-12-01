Провокували антивакцинаторські настрої: в Україні викрили ботоферму

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією слідства, до угруповання входило дев'ятеро киян, які використовували програми для керування ботами.



Штучний інтелект дозволяв автоматично реєструвати нові акаунти, наповнювати контентом профілі, одночасно обслуговувати велику кількість користувачів соцмереж. Загалом було створено 6 тис. ботів.



Для підвищення довіри зловмисники поширювали інформацію з "верифікованих" профілів, використовуючи фальшиві документи громадян України, які надавали службі підтримки соцмережі для підтвердження акаунту.



Потім у профілях шахраї розміщували замовний контент для розхитування протестних, зокрема антивакцинаторських, настроїв.



Також зловмисники публікували шахрайську рекламу, яка заманювала на фішингові сайти, замасковані під банківські установи, на міжнародні брокерські проєкти і онлайн-казино.



Слідство з'ясувало, що ботоферма діяла у змові з власниками незаконних колцентрів, регулярно постачаючи їм "клієнтів". За попередньою інформацією, за кожну таку жертву зловмисники отримували грошову винагороду.



Під час обшуків у затриманих вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами отримання замовлень на просування антивакцинаторських публікацій і участь у протестних акціях, "розкрутку" шахрайських і "фішингових" сайтів. Також було вилучено понад 500 фальшивих електронних копій документів, що посвідчують особи громадян України, обладнання та програмне забезпечення, яке дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість акаунтів, понад 100 банківських карток для анонімних платежів, отриманих за незаконні послуги.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

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