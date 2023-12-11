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Виправдовував агресію РФ: СБУ відповіла на критику Маском затримання американського блогера Гонсало Ліри

11 грудня, 2023 понедiлок
09:29
Кримінал

Служба безпеки прокоментувала звинувачення Ілона Маска з приводу затримання проросійського блогера Гонсало Ліри. У СБУ пояснили, що всі дії українських правоохоронців відбувалися виключно в межах чинного законодавства

Про це повідомляє NV з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Зазначається, що в травні 2023 року на Харківщині було викрито блогера з подвійним громадянством (Чилі та США), який систематично виправдовував російську агресію в Україні та поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах.

За даними слідства, у своїх відео він називав російську агресію правомірною та заперечував воєнні злочини РФ. Блогер також стверджував, що українські військові нібито обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує неонацистський режим.

Підприємець Ілон Маск зажадав пояснень від президента Володимира Зеленського через затримання Службою безпеки України Гонсало Ліри.

Маск залишив свій коментар під дописом проросійського ведучого Такера Карлсона, який у своєму звинуватив українську владу у нібито "тортурах" Гонсало Ліри та заявив, що блогера затримали через "критику" президента України.

У СБУ зауважили, що відповідно до чинного законодавства, діяльність Лари є кримінальним правопорушенням, яке передбачено ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

СБУ задокументувала підривну діяльність Ліри та повідомила блогеру про підозру.

"У травні 2023 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Пізніше за нього було внесено заставу, і американця відпустили під домашній арешт", - йдеться у повідомленні .

Однак у липні блогер знову порушив закон, намагаючись виїхати в Угорщину на власному мотоциклі. На кордоні його не пропустили, а пізніше, за рішенням суду, Ліру затримали на Закарпатті та примусово доправили до Харкова.

Наразі фігурант перебуває під вартою в Харківському слідчому ізоляторі. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні закінчено, а розгляд справи в суді призначено на 12 і 21 грудня.

  • Китайський блогер, який знімав роботу ППО в Одесі, отримав 5 років позбавлення волі, але був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

Суспільство
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
Ілон Маск
США
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