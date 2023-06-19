Випускників російських військових вишів готують до відправки на війну в Україну
Курсантів російських військових вишів продовжують готувати до ротації на кордонах з Україною
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Курсантів 3 та 4 курсів "Михайлівської військової артилерійської академії" (Санкт-Петербург) планують відрядити у розпорядження угруповання прикриття державного кордону. На курсантів покладуть виконання спеціальних завдань з підготовки командирів гармат та командирів артилерійських взводів", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що після підготовки особовий склад планують перекинути на тимчасово окуповані території України.
За даними Центру національного спротиву, усі випускники вищих військових навчальних закладів 2023 року відправлені на передові позиції. Це зроблено з метою поповнення некомплекту командного складу у військових частинах, які дислокуються у Брянській та Бєлгородській областях для прикриття державного кордону.
- У травні Центр національного спротиву заявляв, що курсанти вищих навчальних військових закладів РФ вже проходять навчання на кордоні з Україною. Зазначалося, що вони навчаються в бойових умовах в Курській та Брянській областях РФ. Стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4 танкової дивізії 1 ТА і 76 десантно-штурмової дивізії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе