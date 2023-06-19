Про це інформує Центр національного спротиву.

"Курсантів 3 та 4 курсів "Михайлівської військової артилерійської академії" (Санкт-Петербург) планують відрядити у розпорядження угруповання прикриття державного кордону. На курсантів покладуть виконання спеціальних завдань з підготовки командирів гармат та командирів артилерійських взводів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після підготовки особовий склад планують перекинути на тимчасово окуповані території України.

За даними Центру національного спротиву, усі випускники вищих військових навчальних закладів 2023 року відправлені на передові позиції. Це зроблено з метою поповнення некомплекту командного складу у військових частинах, які дислокуються у Брянській та Бєлгородській областях для прикриття державного кордону.