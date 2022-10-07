Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону

Про це інформують на сайті прем'єр-міністра Республіки Вірменія.

6 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Франції Емманюель Макрон та глава Європейської ради Шарль Мішель зустрілися у Празі на полях першого засідання Європейського політичного співтовариства.

"Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це буде основою для роботи комісій з делімітації кордонів і наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Вірменія підтримала громадянську місію ЄС вздовж кордону з Азербайджаном. Так само погодився співпрацювати й Азербайджан.

Місія розпочне роботу у жовтні, максимум на два місяці. Її мета - у зміцненні довіри та допомоги прикордонним комісіям за допомогою своїх доповідей.