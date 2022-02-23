Вірменія не планує визнавати "Л/ДНР"

Про це заявив прессекретар МЗС Республіки Вірменія Ваан Унанян, повідомляє Арменпресс.



За його словами, визнання "Л/ДНР" не стоїть на порядку денному у Вірменії.



"Ми, звичайно ж, хочемо, щоб існуючі проблеми між двома дружніми державами вирішувалися шляхом дипломатичного діалогу, переговорів відповідно до норм та принципів міжнародного права та Статуту ООН. І ми сподіваємося, що буде зроблено всі необхідні кроки для зниження напруженості та мирного врегулювання ситуації", - заявив Унанян.



Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".



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