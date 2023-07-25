Про це інформує Reuters.

"Щоб задовольнити потреби ринку, TSMC планує створити сучасний завод у науковому парку Тонглуо", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Генеральний директор компанії повідомив, що TSMC не в змозі задовольнити попит клієнтів на тілі буму ШІ, тому планує подвоїти свої потужності, аби мати змогу виробляти вдосконалене пакування, яке передбачає розміщення декількох чіпів в одному пристрої. Це допоможе знизити додаткові витрати на потужніші обчислення.

"Ми збільшуємо наші потужності якомога швидше. Ми очікуємо, що це посилення буде випущено в наступному році, ймовірно, ближче до кінця наступного року", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація наукового парку, де компанія планує збудувати завод, офіційно схвалила заявку TSMC на оренду землі. Новий завод у північному окрузі Мяолі створить близько півтори тисячі робочих місць.

Довідка. TSMC - найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників, заснована у 1987 році. Окремо від основної виробничої бази в Сіньжчу в Північному Тайвані, де розміщені декілька фабрик, компанія володіє високотехнологічними фабриками на півдні та центрі Тайваню, у Шанхаї (Китай), Сінгапурі та штаті Вашингтон (США).