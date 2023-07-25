Виробник мікросхем TSMC інвестує $2,9 млрд у будівництво заводу на Тайвані
Виробник мікросхем TSMC через різку популярність штучного інтелекту планує інвестувати 2,9 мільярда доларів на будівництво сучасного пакувального заводу на півночі Тайваню
Про це інформує Reuters.
"Щоб задовольнити потреби ринку, TSMC планує створити сучасний завод у науковому парку Тонглуо", - йдеться в офіційній заяві компанії.
Генеральний директор компанії повідомив, що TSMC не в змозі задовольнити попит клієнтів на тілі буму ШІ, тому планує подвоїти свої потужності, аби мати змогу виробляти вдосконалене пакування, яке передбачає розміщення декількох чіпів в одному пристрої. Це допоможе знизити додаткові витрати на потужніші обчислення.
"Ми збільшуємо наші потужності якомога швидше. Ми очікуємо, що це посилення буде випущено в наступному році, ймовірно, ближче до кінця наступного року", - йдеться у повідомленні.
Адміністрація наукового парку, де компанія планує збудувати завод, офіційно схвалила заявку TSMC на оренду землі. Новий завод у північному окрузі Мяолі створить близько півтори тисячі робочих місць.
Довідка. TSMC - найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників, заснована у 1987 році. Окремо від основної виробничої бази в Сіньжчу в Північному Тайвані, де розміщені декілька фабрик, компанія володіє високотехнологічними фабриками на півдні та центрі Тайваню, у Шанхаї (Китай), Сінгапурі та штаті Вашингтон (США).
- 19 червня в ізраїльському мінфіні повідомили, що компанія Intel планує побудувати новий завод мікросхем в Ізраїлі за рекордні $25 млрд. Очікується, що він запрацює у 2027 році.
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