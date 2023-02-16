Виробник обладнання для чіпів ASML звинуватив робітника з Китаю в крадіжці даних про його технології
У нідерландській ASML, яка спеціалізується на обладнанні для виробництва чипів, викрили працівника з Китаю, який вкрав дані з системи компанії
Про це пише Bloomberg.
Колишній співробітник ASML Holding NV з Китаю викрав дані з системи програмного забезпечення, яку корпорація використовує для зберігання технічної інформації про своє обладнання.
Зазначається, що "витік даних" відбувся зі сховища, яке містить деталі систем літографії, критично важливих для виробництва деяких із найсучасніших чіпів у світі.
За словами іншої особи, знайомої з деталями, взлам стосувався технологічної інформації, але не апаратного забезпечення, і був здійснений працівником-чоловіком за останні пару місяців.
Стверджується, що влада США була сповіщена, і в Америці "глибоко стурбовані" звинуваченнями в економічному шпигунстві, заявила в четвер у Токіо помічник міністра торгівлі з експортного управління Теа Кендлер, відмовившись коментувати подробиці інциденту.
- Нагадаємо, у грудні 2022 року Bloomberg повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена планує внести до "чорного списку" понад 30 китайських технологічних компаній.
- Представники технологічних компаній Японії, США та Нідерландів планують обмежити доступ Пекіна до передового напівпровідникового обладнання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.06
-
EUR
Купівля 41.74Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе