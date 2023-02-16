Про це пише Bloomberg.

Колишній співробітник ASML Holding NV з Китаю викрав дані з системи програмного забезпечення, яку корпорація використовує для зберігання технічної інформації про своє обладнання.

Зазначається, що "витік даних" відбувся зі сховища, яке містить деталі систем літографії, критично важливих для виробництва деяких із найсучасніших чіпів у світі.

За словами іншої особи, знайомої з деталями, взлам стосувався технологічної інформації, але не апаратного забезпечення, і був здійснений працівником-чоловіком за останні пару місяців.

Стверджується, що влада США була сповіщена, і в Америці "глибоко стурбовані" звинуваченнями в економічному шпигунстві, заявила в четвер у Токіо помічник міністра торгівлі з експортного управління Теа Кендлер, відмовившись коментувати подробиці інциденту.