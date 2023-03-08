Про це пише Reuters.

Виробник також продає свій завод у російській Калузі. Гендиректор Ніколай Сетцер заявив, що головна причина - збройна агресія РФ проти України.

"Війна є причиною нашого контрольованого виходу з Росії. Це означає продаж наших активів, включаючи фабрику в Калузі. Ми знаходимося на просунутій стадії процесу продажу", - сказав він.

Continental - другий за розмірами виробник шин у Європі та четвертий у світі.