Виробник шин Continental покидає Росію
У середу, 8 березня, німецький виробник шин Continental повідомив, що продає свої активи в Росії
Про це пише Reuters.
Виробник також продає свій завод у російській Калузі. Гендиректор Ніколай Сетцер заявив, що головна причина - збройна агресія РФ проти України.
"Війна є причиною нашого контрольованого виходу з Росії. Це означає продаж наших активів, включаючи фабрику в Калузі. Ми знаходимося на просунутій стадії процесу продажу", - сказав він.
Continental - другий за розмірами виробник шин у Європі та четвертий у світі.
- Михайло Подоляк повідомив, що серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські.
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