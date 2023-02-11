"Лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок РФ", - Подоляк

Про це 11 лютого в telegram-каналі повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Майже рік війни. І лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок РФ", - йдеться у дописі.

Зазначається, що зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

Також Подоляк зазначив, що деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії. Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи.

"Податок на прибуток компаній у Росії – 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців", - зазначив він.

Зокрема додається, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

Вони не лише не вийшли з ринку РФ, але й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

Працюючи у РФ, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу. Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії – майже 290 мільярдів доларів, що є п’ятою частиною ВВП РФ.

"Не вийти з ринку РФ за рік повномасштабної війни – це не випадковість, а свідома позиція. Не забуваймо і про рівень корупції в РФ. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо Путіна та його оточення – авторів агресивної війни в центрі Європи. Пасивна бездіяльність – це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну", - наголосив Подоляк.