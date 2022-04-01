Виробники пива у РФ жаліються на нестачу алюмінієвих банок
Російські виробники пива скаржаться на дефіцит алюмінієвих банок, на них припадає близько третини ринку
Про повідомляє російське видання Коммерсант із посиланням на Асоціацію виробників пива.
Компанія-виробник алюмінієвої упаковки Ball Corporation вирішила закрити бізнес у Росії та заявила про намір зупинити роботу своїх заводів. Там планують продати виробництво.
"Виробник, який оголосив про вихід із ринку, є одним із його лідерів. Одночасно замінити втрату значного обсягу упакування буде складно", - заявили у Асоціації.
Російські пивовари розраховують, що у цих підприємств буде новий власник.
У довгостроковій перспективі виробництво планують переключити з банок на інші види тари, наприклад, на скляну або ПЕТ.
- Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що Росію залишає пивоварний концерн Heineken.
- 28 березня про вихід з ринку РФ оголосили також бренди Carlsberg і Bud.
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