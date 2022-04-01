Виробники пива у РФ жаліються на нестачу алюмінієвих банок

Про повідомляє російське видання Коммерсант із посиланням на Асоціацію виробників пива.



Компанія-виробник алюмінієвої упаковки Ball Corporation вирішила закрити бізнес у Росії та заявила про намір зупинити роботу своїх заводів. Там планують продати виробництво.

"Виробник, який оголосив про вихід із ринку, є одним із його лідерів. Одночасно замінити втрату значного обсягу упакування буде складно", - заявили у Асоціації.

Російські пивовари розраховують, що у цих підприємств буде новий власник.

У довгостроковій перспективі виробництво планують переключити з банок на інші види тари, наприклад, на скляну або ПЕТ.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що Росію залишає пивоварний концерн Heineken.

28 березня про вихід з ринку РФ оголосили також бренди Carlsberg і Bud.