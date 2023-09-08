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Вірші митців "Розстріляного відродження" прозвучать в альбомі "Тріумф слова" гурту "Гайдамаки"

8 вересня, 2023 п'ятниця
13:27
Культура

Гурт "Гайдамаки" працює над записом альбому "Тріумф слова", створеного на вірші митців "Розстріляного відродження". Тепер ці твори прозвучать на стрімінгових платформах, в ефірах радіостанцій та зі сцен фестивалів по всьому світу

Про це повідомили у пресслужбі гурту.

Прем'єра першої пісні з альбому "Тріумф Слова" запланована на вересень цього року, а повний альбом, який складатиметься з 10 пісень, презентують у жовтні 2023.

В альбомі будуть пісні Драй-Хмари "Лебеді", Загула "Молоді серця, Хвильового "Весляр", Влизька "Ельдорадо", Плужника "Рівновага", Семенка "Тіні", Осьмачка "Дума", Філіповича "Мономах", Багряного "Гуляй-поле" і Сосюри "Гайдамака".

Над музикою альбому "Тріумф Слова" працюють музиканти гурту - вокаліст Олександр Ярмола,  гітарист Андрій Слєпцов та басист Олексій Курбаков. 

Новим альбомом гурт нагадує світу про відродження творчої спадщини України в новому форматі. 

Влітку 2023 року "Гайдамаки" отримав грантову підтримку Українського культурного фонду на реалізацію альбому "Тріумф Слова".

Соліст гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола розповідає, що ідея опрацювати величезний доробок поетів "Розстріляного відродження" виникла кілька років тому, коли радіоведуча Соня Сотник запросила гурт долучитись до проєкту Радіо Рокс, в якому українські гурти виконували пісні на вірші поетів "Розстріляного відродження".

Але після створення однієї пісні музиканти захопились ідеєю запису цілого альбому, тому почали пошуки віршів для текстів пісень майбутнього проєкту. Далі написання музики,  репетиції, студійна робота, які врешті перетворились на альбом "Тріумф Слова".

"Реалізувати задум з альбом було складно, бо це не комерційний матеріал,  а насамперед мистецький проєкт, важливий для нас особисто і української культури. Ми довго шукали партнерів, зупинялись через пандемію та повномасштабне вторгнення. Двоє музикантів гурту "Гайдамаки" - гітарист Андрій Слєпцов та барабанщик Олег Ломаковський були в резерві морпіхів, тож з перших днів пішли воювати", - розповідає про створення проєкту соліст гурту.

Бас-гітарист гурту Олексій Курбаков метою альбому називає "проведення паралелі між історичними подіями в часи тортур, репресій, голодомору, початку другої світової війни і тим, що відбувається зараз на тлі Війни з московією".

Говорячи про музичну стилістику альбому "Тріумф Слова", Олександр Ярмола називає  це поєднанням класичного звучання "Гайдамаків" з формами стилю World Music та цифровими підкладками.

"Хочеться показати, наскільки ми єдині в своїх думках та поглядах, наскільки схожі наші долі. Виклики, які  українці мали сто років тому - ми маємо зараз. Ми єдині в прагненні бути щасливими, незалежними й нескореними. Тож працюємо далі. Слава Україні!" - коментує бас-гітарист Олексій Курбаков.

Фото: Пресслужба гурту "Гайдамаки"


Фото: Пресслужба гурту "Гайдамаки"


Фото: Пресслужба гурту "Гайдамаки"

  • Письменник та музикант Сергій Жадан презентував у Львові та Ужгороді свою нову збірку поезії "Скрипниківка" - до неї увійшов 51 вірш.


 

Україна
музика
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