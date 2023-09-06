Жадан представив в Ужгороді та Львові збірку віршів "Скрипниківка"

Про це повідомляє "Укрінформ".

Вірші, що увійшли до книжки, написані як до, так і після повномасштабного вторгнення.

Окрім презентації збірки також проходили збори на ЗСУ, серед лотів - книжки й прапори з підписом головнокомандувача Валерія Залужного.

5 вересня відбулася перша презентація книги в Ужгороді, в ході якої вдалося зібрати 120 тисяч на потреби ЗСУ.

6 вересня збірку презентували у Львівській опері, де Жадан особисто зачитав власну поезію перед авдиторією молоді та захисників України.

"Сьогодні у Львівській опері ми презентуємо нові вірші, що увійшли до збірки "Скрипниківка", людини, яка за рік випускає три книжки. Він співає разом із «Жадан і собаки», їздить на Донбас, волонтерить, я не знаю скільки Жаданів на світі живе, але дякую кожному із них і Сергію, і Вікторовичу, і Жадану", - прокоментував ведучий Олександр Сердюк.

Також, на презентації у Львові за 65 тисяч гривень було продано книжку Жадана, яку підписав особисто Валерій Залужний. Загалом же, на потреби Збройних сил було зібрано 260 тисяч гривень.