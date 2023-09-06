Жадан представив в Ужгороді та Львові збірку віршів "Скрипниківка"
Письменник та музикант Сергій Жадан презентував у Львові та Ужгороді свою нову збірку поезії "Скрипниківка" - до неї увійшов 51 вірш
Про це повідомляє "Укрінформ".
Вірші, що увійшли до книжки, написані як до, так і після повномасштабного вторгнення.
Окрім презентації збірки також проходили збори на ЗСУ, серед лотів - книжки й прапори з підписом головнокомандувача Валерія Залужного.
5 вересня відбулася перша презентація книги в Ужгороді, в ході якої вдалося зібрати 120 тисяч на потреби ЗСУ.
6 вересня збірку презентували у Львівській опері, де Жадан особисто зачитав власну поезію перед авдиторією молоді та захисників України.
"Сьогодні у Львівській опері ми презентуємо нові вірші, що увійшли до збірки "Скрипниківка", людини, яка за рік випускає три книжки. Він співає разом із «Жадан і собаки», їздить на Донбас, волонтерить, я не знаю скільки Жаданів на світі живе, але дякую кожному із них і Сергію, і Вікторовичу, і Жадану", - прокоментував ведучий Олександр Сердюк.
Також, на презентації у Львові за 65 тисяч гривень було продано книжку Жадана, яку підписав особисто Валерій Залужний. Загалом же, на потреби Збройних сил було зібрано 260 тисяч гривень.
- У Львові Сергій Жадан разом із Яриною Винницькою, Христиною Соловій, Романом Чайкою, Євгеном Турчиновим, Артемом Дмитриченковим та Михайлом Лундіним презентували новий унікальний артбук "Птах: вірші, що стали піснями" - книгу зі спецефектами та звучанням.
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