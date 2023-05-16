Про це пише білоруське видання "Зеркало", посилаючись на відповідний закон.

Зазначається, що тепер дозволу самопроголошеного президента на виїзд потребуватимуть:

міністри внутрішніх справ, закордонних справ, оборони, а також міністр з надзвичайних ситуацій;

голови обласних та Мінського міського виконавчих комітетів;

начальник Служби безпеки президента Республіки Білорусь;

начальник Оперативно-аналітичного центру;

голови Комітету державної безпеки, Державного прикордонного комітету, Державного митного комітету, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та начальник Державної інспекції охорони тваринного та рослинного світу.

Уряд також видаватиме дозволи на виїзд "керівників державних органів та керівників державних організацій і працівників, які здійснюють забезпечення діяльності та технічне обслуговування державних органів, яким надано допуск до державних секретів".

Також, було введено обмеження на виїзд силовиків усіх збройних формувань Білорусі.

Закон зазначає, що їм може бути відмовлено у виїзді з країни "з метою забезпечення інтересів національної безпеки до припинення обставин, що перешкоджають їхньому виїзду".

Обмежень на виїзд також зазнали деякі цивільні категорії людей: серед них ті, щодо яких ведеться адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління.