Виші п’яти областей України перейшли на "дистанційку"
У п'яти областях України заклади вищої освіти перейшли на дистанційну форму навчання до 15 листопада
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
"Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада", - йдеться в повідоленні.
Як зазначається, університети 5 областей перейшли на дистанційну форму навчання:
- Запорізька – 100%;
- Львівська – 100%;
- Миколаївська – 100%;
- Одеська – 100%;
- Сумська – 100%.
Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.
У свою чергу, в очному режимі продовжують працювати заклади вищої освіти Черкаської області – 8 університетів, а також 5 університетів Житомирщини.
"Рекомендацію МОН про запровадження дистанційного навчання в закладах фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти прийнято на основі консультацій з МОЗ", - йдеться в повідомленні.
МОН закликало всіх викладачів, студентів, а також адміністрації закладів освіти до неухильного дотримання протиепідеміологічних заходів безпеки та проведення щеплення.
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