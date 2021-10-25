Виші п’яти областей України перейшли на "дистанційку"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада", - йдеться в повідоленні.

Як зазначається, університети 5 областей перейшли на дистанційну форму навчання:

Запорізька – 100%;

Львівська – 100%;

Миколаївська – 100%;

Одеська – 100%;

Сумська – 100%.

Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.

У свою чергу, в очному режимі продовжують працювати заклади вищої освіти Черкаської області – 8 університетів, а також 5 університетів Житомирщини.

"Рекомендацію МОН про запровадження дистанційного навчання в закладах фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти прийнято на основі консультацій з МОЗ", - йдеться в повідомленні.

МОН закликало всіх викладачів, студентів, а також адміністрації закладів освіти до неухильного дотримання протиепідеміологічних заходів безпеки та проведення щеплення.

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