Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Зверніть увагу, що відбувається останніми днями в Росії. Спочатку Затулін, один з найвідоміших українофобів, який багато років відповідав за розробку стратегії СНД, починає казати, що Росія не досягла жодної мети так званої спецоперації, а якщо нічого не досягла, то вже немає ресурсів перемогти Україну. Після цього виступає ще одна відома українофобка Симоньян, яка говорить про спірні території, що розриває мозок так званим російським патріотам, говорить про заморозку конфлікту й референдуми. А такі люди, як Затулін й Симоньян, не можуть говорити без якоїсь санкції Кремля. У Росії всі, хто говорять без санкції, вже сидять. І якщо хтось говорить, значить він має санкцію Кремля", - підкреслив Клімкін.

Дипломат додав, що таким чином Кремль тестує внутрішню реакцію росіян та реакцію Заходу.

"Керівництво РФ почало крутити різні варіанти навколо своєї майбутньої поведінки. Також путінський речник заявив, що Путін переносить своє публічне традиційне спілкування на кінець року. У Росії існує інша реальність, яка називається маніпуляція", - зауважив Клімкін.

3 червня політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський заявив, що з відходом путінського режиму в Росії почнеться мафіозна боротьба.

Bloomberg пише, що настрій російської еліти щодо перспектив війни Володимира Путіна в Україні стає все більш похмурим. Навіть найбільш оптимістично налаштовані росіяни усвідомлюють, що "заморожений конфлікт" може бути найкращим вихідним варіантом для Кремля





































