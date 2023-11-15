Висловлювання Фаріон є характерним перекосом, який має свій апогей, - нардепка Піпа

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні в Україні формується громадянське суспільство, формується інший культурний наратив. Ми позбуваємося колоніального спадку і стаємо самостійною державою з гідністю. Відповідно, й відбуваються перекоси. Висловлювання пані Ірини Фаріон є характерними перекосами багато років, а зараз мають свій апогей і пік, якщо вже Іриною Фаріон буде займатися СБУ. Сподіваюсь, що це знизить градус її висловлювань", - підкреслила Піпа.

Народна депутатка також додала, що Ірина Фаріон є професійним мовознавцем, але вона публічна особа, яка дозволяє собі зайвого в висловлюваннях до дуже багатьох людей.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

Нещодавно Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.

Також на одному з корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає в цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Водночас студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон.

Пізніше екснардепка виклала у вільний доступ лист від кримського студента, який виступив на її підтримку. При цьому Фаріон розкрила особисті дані хлопця, через що на нього вийшла ФСБ. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали їм юридичну оцінку".