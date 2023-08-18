Коефіцієнт частоти травм з тимчасовою втратою працездатності (LTIFR) у першому півріччі 2023 року становив 0,26.

У другому півріччі 2022 року показник LTIFR становив 0,28, таким чином, компанія продовжує працювати нижче свого історичного середнього показника LTIFR (2018-2022) – 0,69.

"Незважаючи на війну в Україні та труднощі, які наш народ зазнав у останні два роки, наші показники безпеки залишаються високими. У нас немає смертельних випадків, і рівень частоти травм з тимчасовою втратою працездатності продовжує бути значно нижчим за рівень, зафіксований нашими колегами. Безпека є найвищим пріоритетом для Ferrexpo. Компанія постійно інвестує в активи та навчання персоналу для забезпечення безпечних умов праці", – визнав Лучіо Дженовезе, виконавчий директор Ferrexpo.

Низький рівень небезпечних інцидентів в Групі досягається завдяки багаторічному впровадженню сильної культури безпеки на підприємствах компанії.

Два роки тому Група оголосила про свою програму Vision Zero, покликану зменшити виробничі травми та випадки професійних захворювань серед працівників. У рамках цього процесу Ferrexpo змінила свій підхід до звітності. Відтепер до звітів включаються варіанти нещасного випадку, що дає змогу запобігти подібним небезпечним ситуаціям у майбутньому.

Ferrexpo проводить регулярні аудити, щоб оцінити дотримання працівниками вимог охорони праці та безпеки, а також визначити, де є можливості для вдосконалення. Компанія також досягла рівня найкращих практик у гірничодобувній галузі завдяки автоматизації процесів на небезпечних ділянках..