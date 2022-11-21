Про це повідомляє The New York Times.

Голосування відбувалося у п'ятницю, 18 листопада, у французькому Версалі. У повідомленні зазначається, що світові метрологи майже 20 років очікували скасування додаткової секунди.

"Неймовірно, більш ніж 20 років дискусій, але ми це погодили", - прокоментувала таке рішення директорка відділу часу Міжнародного бюро мір та вагів Патриція Тавелла.

The New York Times пояснює причину такої радості - високосні секунди викликали ряд серйозних технічних проблем у світі. Зазначається, що багато сучасних систем залежать від синхронізації часу до мільярдних долі секунди, і зайва "високосна секунда" виводить такі пристрої з ладу, оскільки передчасно складно вирахувати. коли знадобиться додаткова секунда.Також, додавання однієї секунди підвищує ризик того, що системи, які відповідають за фінанси, телекомунікацію, передачу енергії та інше вийдуть з ладу через неможливість синхронізації за часом.

Також видання повідомляє, що проти скасування "високосної секунди" виступила Росія, Білорусь від голосування утрималась. Зазначається, що Росія намагається відстрочити скасування додаткової секунди, оскільки її навігаційні системи враховують додаткові секунди, на відміну від систем США. Саме тому "високосну секунду" скасують тільки у 2035 році.

Високосна секунда - це одна секунда, яку додають до Всесвітнього координованого часу, аби утримувати початок та тривалість доби. Потреба у ній виникла через те. що Земля обертається нерівномірно, і якщо не використовувати додаткову секунду, наша планета почне відхилятися від сонячного часу. Від початку запровадження "високосної секунди" у 1972 році, було додано 27 додаткових секунд.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb