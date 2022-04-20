Високотехнологічна техніка, яку окупанти готували рік для вторгнення в Україну, майже закінчилась, — військовий експерт
Військовий експерт полковник Михайло Притула заявив, що зараз окупанти уже використовують техніку, яка не пройшла модернізації. За його словами, агресор буде перекидати до України все більше живої сили, аби закрити прогалину у техніці
Про це він сказав в етері Еспресо.TV.
Притула зауважив, що високотехнологічна техніка, яку росіяни готували рік для вторгнення в Україну, майже закінчилась.
"Це все свідчить, що окупанти будуть збільшувати мобілізацію на Донбасі і витягуватимуть всі можливі ресурси з Росії", - сказав він.
Також військовий експерт додав, що Росія буде намагатись розширити цю війну, тобто буде пробувати втягнути в Україну інші держави для того, щоб війна не закінчувалась.
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