Високотехнологічна техніка, яку окупанти готували рік для вторгнення в Україну, майже закінчилась, — військовий експерт

Про це він сказав в етері Еспресо.TV.



Притула зауважив, що високотехнологічна техніка, яку росіяни готували рік для вторгнення в Україну, майже закінчилась.



"Це все свідчить, що окупанти будуть збільшувати мобілізацію на Донбасі і витягуватимуть всі можливі ресурси з Росії", - сказав він.



Також військовий експерт додав, що Росія буде намагатись розширити цю війну, тобто буде пробувати втягнути в Україну інші держави для того, щоб війна не закінчувалась.







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