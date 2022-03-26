Висвітлюючи війну в Україні уже загинуло 12 журналістів, - Венедіктова

Про це повідомляє The Washington post, інформує Еспресо.TV

"Станом на 26 березня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ. 15 із них громадяни інших держав. Постраждали 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 – Данії, 2 - ОАЕ, 1 – Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув, також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

"Облік злочинів проти журналістів ми ведемо в координації Інститутом масової інформації. За їхнім моніторингом, проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій", - повідомила Ірина Венедіктова.



Нагадаємо, вчора на Чернігівщині поранення отримав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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