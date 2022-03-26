Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Висвітлюючи війну в Україні уже загинуло 12 журналістів, - Венедіктова

Висвітлюючи війну в Україні уже загинуло 12 журналістів, - Венедіктова

26 березня, 2022 субота
22:51
війна з Росією військові журналісти

Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, викрадено 6 представників медіа

Про це повідомляє The Washington post, інформує Еспресо.TV

"Станом на 26 березня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ. 15 із них громадяни інших держав. Постраждали 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 – Данії, 2 - ОАЕ, 1 – Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув, також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

"Облік злочинів проти журналістів ми ведемо в координації Інститутом масової інформації. За їхнім моніторингом, проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій", - повідомила Ірина Венедіктова.

  • Нагадаємо, вчора на Чернігівщині поранення отримав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

журналісти
Ірина Венедіктова
Читайте також:
Путін в Лужниках
26 березня, 2022 субота
Подоляк припустив, що Росія атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан
ЗСУ
26 березня, 2022 субота
"Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні
Сергій Ребров
26 березня, 2022 субота
Екстренер "Динамо" Ребров заявив, що в ОАЕ на нього накидаються росіяни через українську символіку
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 березня
23:53
ППО С-300
Словаччина майже завершила заміну радянської системи ППО, яку обіцяла передати Україні
23:47
Поліція затримала ймовірного коригувальника обстрілу у Львові
23:37
Володимир Зеленський
Невже НАТО досі керує Москва через залякування і шантаж?, - Зеленський
23:20
Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака. Ймовірно затриманий також і мер, - голова Харківської ОВА
22:48
ЗСУ
Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги
22:23
Спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, - Верещук
22:01
Байден в Білому домі
У Білому домі розтлумачили, що мав на увазі Байден, кажучи, що Путін не може залишатися при владі
21:55
Азербайджан
РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху, - Міноборони Азербайджану
21:43
санкції проти Росії
Платіжна система JCB та фотобанк Depositphotos припиняють роботу в РФ
21:25
Славутич
Росія окупувала Славутич, - мер
21:19
журналісти на війні
СБУ просить журналістів не вести трансляції з місць вибухів і попереджає про кримінальну відповідальність за це
21:10
Українська ППО
ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА
21:09
КНДР ракета
Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя
21:01
Новою першою ракеткою світу вперше стане тенісистка з Польщі
21:00
Росія знову обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові
20:47
"Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві
20:34
Вночі на 27 березня Україна перейде на літній час
20:24
електрика - розетки
У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті
20:22
Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася
20:06
Генерали з Радбезу Білорусі лобіюють вступ країни у війну проти України, - Генштаб ЗСУ
20:01
Мітинг у Празі
У Празі на мітингу "Росіяни проти Путіна" зібралось близько 3 тис емігрантів з РФ
19:55
Луїш Каштру
Екстренер "Шахтаря" знайшов нову команду
19:52
Маріуполь
"Не лише Путін. Це роблять російські солдати з мовчазної згоди всієї Росії". Заступник командиру "Азову" звернувся до Заходу та РФ
19:40
ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині, - бригада "Холодний Яр"
19:33
Оновлено
Біля Львова пролунало ще три потужні вибухи. Житлові будинки не постраждали
19:30
Нідерланди - Чехія, Євро-2020
Збірні Нідерландів та Данії зіграють з прапором України на футболках та пожертвують кошти дітям, які постраждали від російської агресії
19:20
У РФ заявили, що Азербайджан зайшов в зону відповідальності "миротворців" в Карабаху
19:20
Окупанти
Генштаб: на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшують кількість блокпостів, щоб перешкодити пересування місцевим
19:09
футбольна збірна України
У Британії закликали Шотландію та Уельс віддати путівку на ЧС-2022 Україні
19:05
евакуація
Колона автобусів з евакуйованими людьми, яку блокували окупанти, прибуває до Запоріжжя
18:51
Олена Костевич
Бачила перед собою картинки бойових дій: українка Костевич розповіла, що її надихало на перемогу на ЧЄ зі стрільби
18:45
Оновлено
Максим Козицький
Сталося два ракетні удари в межах Львова, попередньо – п'ятеро постраждалих, – голова Львівської ОВА
18:44
мітинг в Славутичі
З ізольованого росіянами Славутича планують зробити гумкоридор, - голова ОВА
18:30
Джо Байден
Байден назвав Путіна "м’ясником"
18:25
Олександр Абраменко
Олімпійський чемпіон Абраменко розповів, як російський спортсмен відреагував на правду про війну в Україні
18:23
телефон
Як убезпечити листування у месенджерах. Мінцифри опублікувало пояснення
18:16
РФ обстріляла
У Харкові РФ обстріляла університет внутрішніх справ
18:16
окупант Маріуполь
У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, - міськрада
18:05
Приморськ
У Приморську росіяни забрали у невідомому напрямку активіста Овсяннікова, - журналістка
18:01
Джо Байден з українськими біженцями у Варшаві
Байден у Варшаві зустрівся з українськими біженцями. Фото
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV