Віталій Кличко оголосив про розлучення
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що розлучився з дружиною Наталією після 25 років шлюбу
Про це Кличко сказав у інтерв'ю Бабелю.
За словами мера столиці, це не таємниця, адже вони з дружиною багато років живуть у різних країнах.
"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - розповів Кличко.
Він уникнув відповіді на запитання, чи вільне його серце
"Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?" - сказав Кличко.
Віталій та Наталія Клички одружилися 26 квітня 1997 року. У них є троє дітей - сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.
Наталія Кличко живе в Німеччині, діти навчаються за кордоном.
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