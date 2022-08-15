Про це Кличко сказав у інтерв'ю Бабелю.

За словами мера столиці, це не таємниця, адже вони з дружиною багато років живуть у різних країнах.

"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - розповів Кличко.

Він уникнув відповіді на запитання, чи вільне його серце

"Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?" - сказав Кличко.

Віталій та Наталія Клички одружилися 26 квітня 1997 року. У них є троє дітей - сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Наталія Кличко живе в Німеччині, діти навчаються за кордоном.

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