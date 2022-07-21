Віталій Кличко отримав американську нагороду імені Артура Еша за мужність

Про це повідомляє пресслужба мерії Києва.

"Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це – визнання хоробрості і незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо і переможемо!", – прокоментував відзнаку Віталій Кличко.

Також він подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну.

Від імені Віталія Кличка, який перебуває в Києві і не зміг бути присутнім на церемонії, нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон.

Під час заходу організатори показали невеликий документальний фільм про Віталія Кличка.

Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, США.

Довідково. Нагороду імені Артура Еша з 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN (з 2017 року – телевізійна мережа ABC) в рамках ESPY Awards, престижної церемонії нагородження спортсменів. Нагороду імені Артура Еша присуджують спортсменам, які досягнули значних звершень і поза спортивною кар’єрою. В 1997 році її отримав Мухаммед Алі, в 2003 році – футболіст Патрік Тіллман, який загинув під час миротворчої місії в Афганістані, в 2009 році – Нельсон Мандела.

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