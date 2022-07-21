Віталій Кличко отримав американську нагороду імені Артура Еша за мужність
Мер Києва Віталій Кличко став лауреатом престижної нагороди імені Артура Еша за мужність, яку щорічно присуджує комітет ESPY Awards
Про це повідомляє пресслужба мерії Києва.
"Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це – визнання хоробрості і незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо і переможемо!", – прокоментував відзнаку Віталій Кличко.
Також він подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну.
Від імені Віталія Кличка, який перебуває в Києві і не зміг бути присутнім на церемонії, нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон.
Під час заходу організатори показали невеликий документальний фільм про Віталія Кличка.
Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, США.
Довідково. Нагороду імені Артура Еша з 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN (з 2017 року – телевізійна мережа ABC) в рамках ESPY Awards, престижної церемонії нагородження спортсменів. Нагороду імені Артура Еша присуджують спортсменам, які досягнули значних звершень і поза спортивною кар’єрою. В 1997 році її отримав Мухаммед Алі, в 2003 році – футболіст Патрік Тіллман, який загинув під час миротворчої місії в Афганістані, в 2009 році – Нельсон Мандела.
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