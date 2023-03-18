Про це Кличко заявив у інтерв'ю програмі Коло спорту.

За його словами, британець розуміє, що українець складає для нього велику небезпеку, тому всіляко намагається уникнути поєдинку.

"Якщо Ф'юрі відмовиться, то він буде найбільшим боягузом з чемпіонів світу. Він розуміє, що Сашко — дуже незручний суперник для нього. Зараз він спробує знайти можливість для того, щоб викрутити руки та знайти вихід з цієї складної ситуації.

Але увесь світ бажає побачити цей бій, і я вважаю, що цей бій відбудеться", - розповів Кличко.

Він відмовився давати прогноз на поєдинок абсолютного чемпіона світу, однак висловив переконання, що Усику до снаги здолати Ф'юрі.

"Прогноз на бій не можу дати. В надважкій вазі один єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Я переконаний, що у Сашка є всі можливості, щоб перемогти. Так, як це сталося з Джошуа. Та стати абсолютним чемпіоном - зібрати всі пояси. Останній пояс WBC забрати у Ф'юрі", - сказав Кличко.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).