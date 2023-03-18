Віталій Кличко пояснив, навіщо Ф'юрі "викручує руки" Усику
Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Віталій Кличко звинуватив Тайсона Ф'юрі у спробі зірвати бій з Олександром Усиком
Про це Кличко заявив у інтерв'ю програмі Коло спорту.
За його словами, британець розуміє, що українець складає для нього велику небезпеку, тому всіляко намагається уникнути поєдинку.
"Якщо Ф'юрі відмовиться, то він буде найбільшим боягузом з чемпіонів світу. Він розуміє, що Сашко — дуже незручний суперник для нього. Зараз він спробує знайти можливість для того, щоб викрутити руки та знайти вихід з цієї складної ситуації.
Але увесь світ бажає побачити цей бій, і я вважаю, що цей бій відбудеться", - розповів Кличко.
Він відмовився давати прогноз на поєдинок абсолютного чемпіона світу, однак висловив переконання, що Усику до снаги здолати Ф'юрі.
"Прогноз на бій не можу дати. В надважкій вазі один єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Я переконаний, що у Сашка є всі можливості, щоб перемогти. Так, як це сталося з Джошуа. Та стати абсолютним чемпіоном - зібрати всі пояси. Останній пояс WBC забрати у Ф'юрі", - сказав Кличко.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь.
- 13 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі вимагає, аби в контракті на бій з українцем Олександром Усиком не було пункту про реванш.
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
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