Вітамінний узвар: рецепт приготування
Узвар - це традиційний український напій, який легко готується з сушених фруктів та ягід, відварених у воді з додаванням цукру або меду
Цей напій дуже популярний в українській культурі та має багато варіацій. Узвар може складатися з різних фруктів, таких як яблука, груші, сливи, а також сухофрукти та трави.
Узвар має приємний смак, а також є корисним напоєм, оскільки містить вітаміни, зокрема С і В, та інші корисні речовини. Також узвар має високий вміст антиоксидантів, які сприяють зміцненню імунної системи й можуть мати протизапальні властивості. Він є чудовою альтернативою промисловим солодким напоям. Цей напій має велику цінність для українців, його обов’язково готують у Святвечір та на Різдво.
Узвар з сушки
Інгредієнти:
- сушені яблука – 3 великі жмені
- сушені груші – 1 велика жменя
- сушений чорнослив – 1 велика жменя
- мед – 1 ст. л.
- вода – 5 л
Як варити узвар із сушки, покроковий рецепт приготування
- Замочуємо сушені яблука, груші та чорнослив у воді на 15-20 хвилин.
- Каструлю з водою ставимо на вогонь, додаємо сухофрукти. Даємо воді закипіти та проварюємо майбутній узвар ще 2-3 хвилин та вимикаємо.
- Залишаємо узвар настоятися, коли він трохи охолоне, додаємо мед.
- Згодом напій можна процідити, або подавати разом з фруктами. Готово!
Фото: Dreamstime
Пікантний узвар з гвоздикою
Інгредієнти:
- сухофрукти (будь-які до свого смаку) - 350 г
- вода - 3 л
- мед – 7 ст. л.
- гвоздика - 3 бутони
- мак – 1 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
- Сушені фрукти добре промиваємо у проточній воді.
- Каструлю з водою ставимо на вогонь, перекладаємо сухофрукти. Після закипання варимо узвар на маленькому вогні ще пів години під накритою кришкою, щоб він мав насичений смак.
- Вимикаємо вогонь, додаємо до узвару гвоздику та мак і залишаємо настоятися.
- Коли узвар трохи охолоне, додаємо меду. Однак не забувайте куштувати, можливо, вам сподобається варіант з більшою чи меншою кількістю меду. Готово!
Фото: Cook.me
Узвар з яблук та журавлини
Інгредієнти:
- сушена журавлина - 300 г
- свіжі яблука - 500 г
- мед - 4 ст. л.
- вода - 3 л
Покроковий рецепт приготування
- Журавлину добре промиваємо, пересипаємо в каструлю та додаємо воду. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та вимикаємо плиту.
- Напій проціджуємо та виймаємо всі ягоди.
- Яблука промиваємо та нарізаємо кубиками.
- Проціджений відвар знову ставимо на вогонь, додаємо яблука та варимо до готовності. Щойно узвар трохи охолоне, додаємо мед.
Смачного!
Фото: Deztop
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