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Вітамінний узвар: рецепт приготування

27 листопада, 2023 понедiлок
15:35
рецепти Узвар

Узвар - це традиційний український напій, який легко готується з сушених фруктів та ягід, відварених у воді з додаванням цукру або меду

Цей напій дуже популярний в українській культурі та має багато варіацій. Узвар може складатися з різних фруктів, таких як яблука, груші, сливи, а також сухофрукти та трави.

Узвар має приємний смак, а також є корисним напоєм, оскільки містить вітаміни, зокрема С і В, та інші корисні речовини. Також узвар має високий вміст антиоксидантів, які сприяють зміцненню імунної системи й можуть мати протизапальні властивості. Він є чудовою альтернативою промисловим солодким напоям. Цей напій має велику цінність для українців, його обов’язково готують у Святвечір та на Різдво.  

Узвар з сушки

рецепт Узвару з сушки

Інгредієнти:

  • сушені яблука – 3 великі жмені
  • сушені груші – 1 велика жменя
  • сушений чорнослив – 1 велика жменя
  • мед – 1 ст. л.
  • вода – 5 л

Як варити узвар із сушки, покроковий рецепт приготування

  1. Замочуємо сушені яблука, груші та чорнослив у воді на 15-20 хвилин.
  2. Каструлю з водою ставимо на вогонь, додаємо сухофрукти. Даємо воді закипіти та проварюємо майбутній узвар ще 2-3 хвилин та вимикаємо.
  3. Залишаємо узвар настоятися, коли він трохи охолоне, додаємо мед.
  4. Згодом напій можна процідити, або подавати разом з фруктами. Готово!

Фото: Dreamstime

Пікантний узвар з гвоздикою

Інгредієнти:

  • сухофрукти (будь-які до свого смаку) - 350 г
  • вода - 3 л
  • мед – 7 ст. л.
  • гвоздика - 3 бутони
  • мак – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

  • Сушені фрукти добре промиваємо у проточній воді.
  • Каструлю з водою ставимо на вогонь, перекладаємо сухофрукти. Після закипання варимо узвар на маленькому вогні ще пів години під накритою кришкою, щоб він мав насичений смак.  
  • Вимикаємо вогонь, додаємо до узвару гвоздику та мак і залишаємо настоятися.
  • Коли узвар трохи охолоне, додаємо меду. Однак не забувайте куштувати, можливо, вам сподобається варіант з більшою чи меншою кількістю меду. Готово!

Фото: Cook.me

Узвар з яблук та журавлини

Інгредієнти:

  • сушена журавлина - 300 г
  • свіжі яблука - 500 г
  • мед - 4 ст. л.
  • вода - 3 л

Покроковий рецепт приготування

  1. Журавлину добре промиваємо, пересипаємо в каструлю та додаємо воду. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та вимикаємо плиту.
  2. Напій проціджуємо та виймаємо всі ягоди.
  3. Яблука промиваємо та нарізаємо кубиками.
  4. Проціджений відвар знову ставимо на вогонь, додаємо яблука та варимо до готовності. Щойно узвар трохи охолоне, додаємо мед. 

Смачного!

Фото: Deztop


 
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