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Вітер лишив без світла 63 населені пункти

30 січня, 2022 неділя
09:17

Внаслідок поривів сильного вітру на ранок неділі знеструмлено 63 населені пункти у трьох областях України

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, розповідає Еспресо.TV.

"Станом на 7.00 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населені пункти в 3 областях (Житомирська - 53, Хмельницька - 7 і Закарпатська - 3)", - йдеться у повідомленні у ранковому зведенні на сайті відомства.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

"З 22.00 29 січня розпочато роботу міжвідомчого Штабу з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено (зокрема, на перевалах), обмежень руху немає", - додали у відомстві.


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вітер
Державна служба з надзвичайних ситуацій
знеструмлені населені пункти
знеструмлення
ДСНС
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