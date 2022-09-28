Про це йдеться в заяві Борреля.

"Ці інциденти не випадковий збіг, вони впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витікання стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що і чому сталося, і вживатимемо подальших кроків, щоб підвищити нашу стійкість у сфері енергобезпеки. Будь-яке умисне завдання шкоди європейській енергетичній інфраструктурі абсолютно неприйнятне та отримає жорстку й обʼєднану відповідь", — заявив Боррель.

Також він наголошував на негативних наслідках для безпеки судноплавства і довкілля.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

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