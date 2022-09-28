Витік газу на "Північному потоці" є наслідком умисних дій, а не випадковим збігом, - Боррель
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витікання газу на російських трубопроводах системи "Північний потік"
Про це йдеться в заяві Борреля.
"Ці інциденти не випадковий збіг, вони впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витікання стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що і чому сталося, і вживатимемо подальших кроків, щоб підвищити нашу стійкість у сфері енергобезпеки. Будь-яке умисне завдання шкоди європейській енергетичній інфраструктурі абсолютно неприйнятне та отримає жорстку й обʼєднану відповідь", — заявив Боррель.
Також він наголошував на негативних наслідках для безпеки судноплавства і довкілля.
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