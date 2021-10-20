Вітренко: держава не збирається повертати регулювання цін на газ для приватних чи державних компаній
Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що не знає про конкретні наміри повернути державне регулювання цін на газ для приватних чи державних компаній
Про це Вітренко сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає Еспресо.TV.
"Мені не відомо про будь-які конкретні плани регулювати ціни (на газ - ред.) для приватних компаній, і для державних компаній також. Ми наразі не маємо жодного державного регулювання цін, просто як національна компанія Нафтогаз забезпечує потреби населення у ринковий спосіб", - сказав Вітренко.
Він пояснив, що ціни, які пропонує Нафтогаз є ринковими, але за контрактом до кінця року і за рахунок цього вони є нижчими, ніж місячні ціни.
Вітренко також зазначив, що від бюджетних установ Нафтогаз отримав більше тисячі заявок на підключення.
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