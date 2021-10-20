Вітренко: держава не збирається повертати регулювання цін на газ для приватних чи державних компаній

Про це Вітренко сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



"Мені не відомо про будь-які конкретні плани регулювати ціни (на газ - ред.) для приватних компаній, і для державних компаній також. Ми наразі не маємо жодного державного регулювання цін, просто як національна компанія Нафтогаз забезпечує потреби населення у ринковий спосіб", - сказав Вітренко.



Він пояснив, що ціни, які пропонує Нафтогаз є ринковими, але за контрактом до кінця року і за рахунок цього вони є нижчими, ніж місячні ціни.



Вітренко також зазначив, що від бюджетних установ Нафтогаз отримав більше тисячі заявок на підключення.

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