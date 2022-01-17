Вітренко: "Північний потік-2" сприяє підготовці вторгнення Росії
Голова Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що "Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи
Про це він сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляють на DW.
"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - сказав Вітренко.
Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".
За його словами, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".
Вітренко каже, що у разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", оскільки "перші бомби впадуть на них".
"Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - додав він.
- Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що газопровід готовий до роботи.
- Заступник очільника МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що через заходи з боку США сертифікація "Північного потоку-2" може бути відкладена до літа або не відбутися взагалі.
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