Вітренко: "Північний потік-2" сприяє підготовці вторгнення Росії

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляють на DW.

"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

За його словами, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".

Вітренко каже, що у разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", оскільки "перші бомби впадуть на них".

"Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - додав він.