Віцеканцлер Німеччини назвав "Північний потік-2" помилкою

Про це він заявив у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає РБК-Україна.

За словами Хабека, газопровід не відповідає правилу анбандлінгу (видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину). Ці два процеси мають здійснюватися різними організаціями.

Він заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою ФРН.

"Всі держави, крім Австрії та Німеччини, завжди були проти. Тепер же трубопровід побудований. Не ясно, чи зможе він розпочати роботу. Щодо цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства", - сказав політик.

За його словами, трубопровід точно не буде запущений у разі вторгнення РФ до України.

Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що "Північний потік-2" є економічним проєктом, і в ньому немає "політичної складової"