У новому уряді Німеччини заявили, що не пов'язують "Північний потік-2" із агресією РФ проти України
Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що "Північний потік-2" є економічним проєктом, і в ньому немає "політичної складової"
Про це повідомляє Укрінформ.
"Йдеться про адміністративно-правове питання, яке вирішується відповідно до права і закону, немає жодного політичного впливу... Все робиться на основі адміністративно-правових критеріїв, і немає зв'язку з будь-якими іншими речами", - відповів Гебештрайт на запитання про те, чи впливає ситуація навколо України на процес сертифікації газогону.
Представник уряду зазначив, що проєкт "Північного потоку-2" схвалили на законних підставах.
Гебештрайт згадав також про висловлювання нового очільника німецького уряду Олафа Шольца, коли той заявив, що газопровід є проєктом приватного сектора.
"Північний потік-2" є проєктом приватного сектора, який просунувся до такої міри, що на сьогодні є в наявності затверджений газопровід, і залишилося вирішити часткове питання щодо того, наскільки він відповідає критеріям енергетичного закону європейських країн щодо анбандлінгу (процес реорганізації великої корпорації з різноманітними активами, - ред.)", - сказав Шольц.
Очільник уряду додав, що Німеччина хоч і "консультується з багатьма людьми", проте "вирішує питання газогону аполітично". На думку Шольца, "Північний потік-2" не пов’язаний із заходами, які ЄС обговорює у контексті порушення Росією територіальної цілісності України.
Водночас Шольц наголосив, що Німеччина відчуває на собі відповідальність за те, аби Україна залишилась країною-транзитером газу.
"Ми й надалі відчуватимемо відповідальність за те, щоб транзит через Україну працював, і щоб сама країна могла добре розвиватися", - додав голова уряду Німеччини.
- Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, яка є "дочкою" російського Газпрому і оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". 16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу.
- Президент України Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що побудова російського газогону "Північний потік-2" є "трагедією для України" і додав, що українська влада робить усе можливе для відтермінування його запуску.
- Згодом посол Німеччини в Україні заявила, що "Північний потік-2" ще точно не працюватиме півроку.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.
- Очільник найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Манфред Вебер заявив, що нові удари Росії по Україні будуть кінцем "Північного потоку-2".
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