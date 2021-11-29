"Північний потік-2" ще точно не працюватиме півроку, - посол Німеччини в Україні

Про це посол Німеччини заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.



Мова йшла про пропозицію України щодо додаткового транзиту до ЄС 55 млрд кубометрів газу на рік.



"Це була хороша пропозиція України. Якщо ви уважно подивитеся, то йдеться лише про додаткові обсяги газу. Це не так легко, як ми думаємо, тому що газ перебуває в Росії, а не в Україні, пункт передачі газу - на вашому східному кордоні", - сказала Фельдгузен.



За її словами, ідею транзиту газу через Україну можна реалізувати, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, оскільки "Північний потік-2" ще точно не працюватиме півроку.



Фельдгузен підкреслила, що відкладення процесу сертифікації "Північного потоку-2" не було кроком Німеччини у відповідь на шантаж Росії, та відбулося згідно із законами Німеччини та ЄС.



Представниця Німеччини запевнила, що країна вживатиме відповідних заходів у разі використання РФ газу як зброї.



"Ми уважно спостерігаємо за ситуацією, і у разі використання Росією газу як зброї вживатимемо відповідних заходів", - заявила вона.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Президент Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що побудова російського газогону "Північний потік-2" є "трагедією для України" і додав, що українська влада робить усе можливе для відтермінування його запуску.