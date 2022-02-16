Віцемаршалок Сейму Польщі з трибуни Ради висловив солідарність з Україною та закликав міжнародні організації "чинити опір радянським намаганням"

Про це він заявив у Верховній Раді, передає Укрінформ.



"Друзі, ми приїхали сьогодні, щоб показати нашу солідарність з Україною і сказати чітко вам і всій Європі, що вільна, суверенна, незалежна від Росії Україна є гарантією стану Польщі і всієї Європи", - наголосив Ришард Терлецький.



За його словами, польська делегація відвідала Київ 16 лютого, оскільки розвідка союзників повідомляла, що в цей день РФ може здійснити на Україну новий наступ.







"Отже ми вирішили приїхати в цей день, щоб показати, що ми разом з вами", - пояснив політик.



Крім того, Ришард Терлецький зауважив, що Сенат і Сейм Польщі закликали міжнародні організації, зокрема ЄС і НАТО", "рішуче чинити опір радянським намаганням" стосовно України й завжди закликатимуть Європу та світ до солідарності з Україною.



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