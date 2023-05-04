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Віцемера Вознесенська затримали за підозрою в розкраданні грошей на закупівлі товарів для військових

4 травня, 2023 четвер
22:02
Кримінал СБУ затримала віцемера Вознесенська

Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області

Про це повідомили в СБУ.

Подробиці справи 

За даними слідства, до організації схеми причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Вони налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

СБУ затримала віцемера Вознесенська

Як розповіли у Миколаївській обласній прокуратурі, під час слідства з'ясували, що підозрювані діяли за попередньою змовою. Зловживаючи службовим становищем, вони забезпечили проведення виконавчим комітетом Вознесенської міської ради закупівлю транспортних засобів – напівпричепів, без використання електронної системи закупівель Prozorro, за завищеними цінами. У підсумку заволоділи коштами місцевого бюджету Вознесенської міськради Миколаївської області в розмірі майже 1 млн грн.

СБУ затримала віцемера Вознесенська

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявили:

  • комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;
  • понад 1 млн у гривневому еквіваленті.

Першому заступнику мера Вознесенська і трьом його спільникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Невдовзі їм оберуть запобіжний захід.

Якщо провину підозрюваних доведуть, за скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

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