Віцеспікер Держдуми РФ заявив, що для проєвропейських українців "є великою помилкою залишатися в Україні"
У Держдумі РФ відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про те, щоб жителі Донбасу, які вважають себе росіянами, поїхали в Росію
Про це повідомляє Telegram-канал віце-спікера Держдуми Петра Толстого.
Він переконаний, що без Росії "на цій території цивілізації не буде".
"Велика помилка людям залишатися жити в Україні, якщо вони так хочуть в Європу. Звичайно, я не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб всім це було зрозуміло", - написав він.
Толстой визнав, що частину України окупували.
"Україна в нинішньому вигляді - в окупованому, у відрізаному від Росії не має ніяких перспектив", - зазначив він.
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